نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد طارق: صعوبة فتح الاعتمادات لاستيراد المستلزمات من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد محمد طارق المدير التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا بشركة اتحاد المقاولين، وجود صعوبات شديدة فى فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد مواد البناء التى يتم توصيفها فى المشروعات، مع ارتفاع تكلفة التمويل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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