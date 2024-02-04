نعرض لكم الان تفاصيل خبر الشمس للمقاولات: يجب وقف عقوبات تأخير تنفيذ المشروعات على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 07:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، العضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، أنه يجب عدم تطبيق غرامة التأخير على المقاول، الذي قد يتعرض لعقوبة السجن نتيجة عدم انتهائه من المشروع نظرا لارتفاع الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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