نعرض لكم الان تفاصيل خبر ممدوح مرشدي: شركات المقاولات تتخوف حاليا من الدخول في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 07:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد المهندس ممدوح مرشدي رئيس مجلس إدارة شركة مودرن بايونيرز للمقاولات، أن شركات المقاولات لديها رهبة من الدخول في مشروعات عقارية جديدة نتيجة عدم توافر المواد الخام وارتفاع أسعارها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممدوح مرشدي: شركات المقاولات تتخوف حاليا من الدخول في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.