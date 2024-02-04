نعرض لكم الان تفاصيل خبر ديتيلز: المقاولات تعاني نقص السيولة المالية وفروق أسعار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 فبراير 2024 07:15 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز للمقاولات، إن قطاع المقاولات يواجه تحديات ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى البناء بشكل لحظي، ونقص السيولة المالية لعدد من الكيانات نتيجة عدم صرف المستحقات المادية للمقاولين، إضافة إلى عدم توافر المواد الخام ونقصها في السوق المحلية، بجانب ضغط العملة الصعبة، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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