انت الأن تتابع خبر الصناعات الغذائية والتموينية تساهم بـ 1.8 مليار دينار بالناتج المحلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، حجم مساهمة قطاع الصناعات الغذائية والتموينية، في الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت مؤشرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية، الصادرة عن الدائرة بشأن القيمة المضافة والترابطات النوعية للقطاع، حتى نهاية عام 2023، أن حجم القيمة المضافة التي تخلقها العمليات الإنتاجية للقطاع، بلغ 1.8 مليار دينار، تشكل ما نسبته 40% من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع.



وبحسب البيانات، فإن المساهمة المباشرة وغير المباشرة في الاقتصاد الوطني للقطاع، تتمثل بكل دينار ينفق في الصناعات الغذائية، يساهم بـ 2.5 دينار.

فيما يساهم القطاع الصناعي ككل، بما نسبته 15% في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، وهي النسبة الأعلى بين القطاعات الفرعية الاقتصادية كافة.

وأظهرت البيانات، أن متوسط أجر العامل داخل القطاع، بلغ 451 دينارا شهريا، أما متوسط الإنتاجية للعامل الواحد، فبلغ 81.8 ألف دينار سنويا، فيما سجل القطاع متوسط نمو سنوي خلال العقد الأخير، وصل إلى 10.5%.

ووصل عدد العاملين في القطاع حتى نهاية العام الماضي، أكثر من 55 ألف عامل، شكل العاملون الأردنيون منهم ما نسبته 90% من إجمالي الأيدي العاملة، وبواقع 49.5 ألف عامل.

في حين بلغ عدد العاملات الإناث 6.05 عاملة، شكلن ما نسبته 11% من إجمالي العاملين في القطاع، أما نسبة العاملين في الصناعات الغذائية والتموينية، من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي ككل، فبلغت 22.3%.