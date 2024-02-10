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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج أعمال قوية وزيادة عوائد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 10 فبراير 2024 12:14 مساءً - وكالات_ ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الجمعة، بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية ومجموعة ألعاب الفيديو يوبيسوفت بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة. وقفز سهم يوبيسوفت 14 بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت مجموعة ألعاب الفيديو عن صافي حجوزات أعلى بقليل من توقعاتها.
وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب مدعومة بارتفاع بأكثر من تسعة بالمئة لسهمي كولوبلاست الدنمركية لصناعة المعدات الطبية وشركة التكنولوجيا الطبية الألمانية كارل تسايس مديتك بعد إعلان نتائج أعمال الربع الأول.
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