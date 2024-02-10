النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية بعد رفض إسرائيل مقترحا…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 فبراير 2024 03:14 مساءً - وكالات_ استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة “حماس” الفلسطينية، لوقف إطلاق النار.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 81.57 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 76.24 دولار للبرميل.

قفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع.

وأبقى التوتر أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود بأكثر من خمسة بالمئة لكل منهما خلال الأسبوع.

وقال وارن باترسون رئيس قطاع أبحاث السلع الأولية في آي.إن.جي “التحرك أمس بدا مبالغا فيه بعض الشيء في ظل عدم حدوث تغيرات كبيرة، على الأقل فيما يتعلق بعوامل السوق الأساسية”.

وأضاف “ما زلت أتوقع أن يستمر التداول ضمن النطاق الذي اعتدنا عليه مؤخرا نظرا للوضع المرضي حاليا للتوازن بين العرض والطلب”.

وأطلق مسؤولون أميركيون انتقاداتهم الأشد حدة حتى الآن بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة جراء عمليات إسرائيل التي تحول تركيز هجومها حاليا إلى رفح.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة أمس الخميس لإجراء محادثات مع وسطاء من مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإنه لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.