نعرض لكم الان تفاصيل خبر المصيلحي يوجه السلع التموينية بسرعة التعاقد على كميات كبيرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 10:15 صباحاً - دوت الخليج – وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، هيئة السلع التموينية -التابعة للوزارة- بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا؛ بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

كما وجه، في اجتماع مع مديري مديريات التموين، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.

وكلف المصيلحي، مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

كما أعلن وزير التموين أن معارض أهلا رمضان في المحافظات ستفتح أبوابها أمام المواطنين منتصف الشهر الجاري، لافتا إلى إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة بحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأكد وجود تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك في معارض أهلا رمضان وبركن خاص.

وشدد وزير التموين على مديري المدريات ضرورة الرقابة الواعية، التي تحافظ على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وكلف المصيلحي، مديري المديريات بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات، والتي تضم في عضويتها: وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وجماية المستهلك بالمحافظة، وأن عملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.

كما طالب مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدى تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء للجملة او للتجزئة، مشيرا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة جميع السلع وتوافرها بالأسواق.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، مشيرا إلى أن الدور الأساسي للوزارة يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.