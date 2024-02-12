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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: طول أمد الحرب في الشرق الأوسط يزيد من خطر اتساع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 04:11 مساءً - وكالات _ حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الاثنين، من تداعيات طول أمد الحرب في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن ذلك يزيد من خطر اتساع رقعة تأثيرها.
وأضافت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي “نرى بعضها الآن في قناة السويس”.
وقالت إن الصندوق صار “واثقا للغاية” من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي لن يفضي إلى ركود، متوقعة أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض، اعتبارا من منتصف العام أيضا.
وأضافت “نحن واثقون جدا في أن الاقتصاد العالمي يستعد الآن لتجنب الركود كما نحلم”.
وفي وقت سابق، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.
وأضافت جورجيفا أن الصراع، يؤثر على السياحة في الدول المجاورة، مضيفة أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.
وأكدت مديرة صندوق النقد أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المستوى العالمي يتجلى في ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.
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