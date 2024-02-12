نعرض لكم الان تفاصيل خبر شيشجام التركية تدرس الاستثمار في مشروع إنتاج الصودا آش… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 فبراير 2024 10:19 مساءً - دوت الخليج – قال الدكتور أحمد كرمان، رئيس مجلس إدارة شركة شيشجام التركية، المتخصصة في تصنيع الزجاج، إنها حريصة على التوسع في السوق المصرية، باعتبارها من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة.

ولفت كرمان، خلال لقائه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة في إنتاج الزجاج، وتتبوأ مكانة عالمية في هذا المجال، لافتا إلى أنها تمتلك 45 منشأة صناعية موزعة على 14 دولة وتنتشر منتجاتها في نحو 150 دولة وتوفر 24 ألف فرصة عمل.

وبدوره، قال سمير إن اللقاء استعرض خطط الشركة لتوسيع أعمالها بالسوق المصرية، حيث بدأت الشركة نشاطها في مصر منذ 30 عاماً، لافتاً إلى الشركة تتخصص في تصنيع الزجاج بأنواعه بما في ذلك الزجاج المنزلي وزجاج السيارات، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى أدوات التغليف الزجاجي، إلى جانب المواد الكيماوية وأبرزها الصودا آش.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية، والتي تشمل “الموقع المتميز والسوق الاستهلاكية الكبيرة والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومن بينها: اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA”، موجها مركز تحديث الصناعة بالعمل على تذليل أي عقبات تواجه الشركة في مصر بما يسهم في زيادة أعمالها في السوق المصرية.

ولفت سمير إلى أن الشركة تدرس التعاون مع المشروع الجاري إقامته حاليا لإنتاج الصودا آش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة لا سيما، وأن الشركة تعد “من أكبر منتجي الصودا آش على مستوى العالم”.

وأوضح الوزير أن العلاقات الثنائية مصر وتركيا شهدت حراكا كبيرا خلال الآونة الأخيرة على المستويات كافة، الأمر الذي انعكس على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي “رورو” بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما وأن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأكد سمير حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير جميع أوجه الدعم للشركات التركية للانتاج والتوسع في السوق المصرية بما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى إمكانية تعاون مركز تحديث الصناعة مع الشركة في مجال الألواح الشمسية والتي تأتي ضمن الـ152 فرصة استثمارية التي تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات الصناعية بها خلال المرحلة الحالية.