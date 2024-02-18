مال وأعمال

80 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 80 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 04:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين هبطت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، وذلك بفعل حالة من الضبابية، وانعدام الرؤية حول توجهات الفيدرالي الأمريكي ومصير أسعار الفائدة.

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس تراجعت بقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الاسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا.

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في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة بقيمة 11 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2024 دولارًا، ولامست مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3060 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28560 جنيهًا.

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وتوقع تراجع أسعار المعدن بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، مع تحول السيولة النقدية للسلع الغذائية قبيل شهر رمضان.

ولفت، إمبابي، أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم اليقين والضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات متباينة حول مصير أسعار الفائدة.

وعوض الذهب بعض من خسائره مع نهاية تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي، بعد موجة من التراجع وهبوط سعر تداول الأوقية دون 2000 دولار، وذلك بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية والتي عززت من توجه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في سياسته النقدية المتشددة، وتهدئة التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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