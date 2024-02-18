نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس شعبة الأدوية: فرص عظيمة لتعميق أدوية الأورام والهرمونات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 فبراير 2024 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ يرى الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن هناك فرصة عظيمة لتعميق أدوية الأورام والهرمونات محليًّا، مؤكدًا أن توطين الصناعة يخلق وفورات في التكاليف الاستثمارية بنسبة 70%، كما يغطي احتياجات السوق المصرية بجانب التصدير لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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