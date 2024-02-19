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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تسجل فائضا في الحساب الجاري بقيمة 264 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 فبراير 2024 02:20 مساءً - شينخوا _ قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أمس الأحد، إن فائض الحساب الجاري بلغ 264.2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023.
وأضافت أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي وصلت إلى 1.5 بالمائة خلال العام الماضي، وهذا ضمن نطاق معقول ومتوازن.
وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة أن التجارة في السلع سجلت فائضا بلغ 608 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى في التاريخ.
وقالت وانغ تشون ينغ، المتحدثة باسم الهيئة، إن التجارة الخارجية للصين توسعت ربعا تلو الآخر بفضل اتجاه الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي يدعم فائضا كبيرا نسبيا في الحساب الجاري.
وأظهرت البيانات أن قطاعي السياحة والنقل سجلا عجزا كبيرا مرة أخرى، حيث بلغ العجز في قطاع السياحة 180.6 مليار دولار أمريكي.
ومن حيث رأس المال، شهد الاستثمار الأجنبي في الصين تدفقا صافيا عاما وحقق الاستثمار الخارجي في سوق الأوراق المالية المحلية تحسنا، مما يشير إلى الرغبة القوية للمستثمرين الأجانب في ممارسة الأعمال التجارية في الصين وتخصيص أصول الرنمينبي.
وتطلعا إلى عام 2024، قالت وانغ إنه مع تحسين البيئة الداخلية والخارجية للصين، تتمتع الصين بالأساس والظروف للحفاظ على التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات.
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