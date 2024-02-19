ارتفاع أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 3610 جنيهات

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 فبراير 2024 10:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع صعود الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وتزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وعززت التوترات من توجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن، وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار المعدن النفيس ارتفعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3610 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل 2019 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4126 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3094 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2407 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 28880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 80 جنيهًا وبنسبة 2.2 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3650 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3570 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا وبنسبة 0.5 %، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2024 دولارًا، ولامست مستوى 1985 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2013 دولارًا.