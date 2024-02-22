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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يوجه بمشاركة الوزراء الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 فبراير 2024 11:16 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع الحكومة اليوم، بضرورة المشاركة الفاعلة من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة.
كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خططٍ تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في رسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
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