نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في شهرين بدعم توقعات خفض… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 4 مارس 2024 03:14 مساءً - وكالات _ استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية متعلقة باقتصاد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث عززت هذه البيانات احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في يونيو.

وقال المحلل في ماركس، إدوارد مير، “إن المحركات الرئيسية للذهب هي ما سيحدث على جبهة أسعار الفائدة – وقد شهدنا تحركًا للأعلى بالأسعار يوم الجمعة لأن سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة في الولايات المتحدة التي تحفز بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا”.

وارتفعت أسعار الذهب حوالي 50 دولارًا الأسبوع الماضي على خلفية تراجع ضغوط الأسعار وفقًا لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت بيانات جامعة “ميتشجان” قد كشفت، انخفاض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 2.7% على أساس شهري عند 76.9 نقطة في القراءة المعدلة لشهر فبراير، مقابل 79 نقطة في يناير، ومقارنة بالقراءة الأولية البالغة 79.6 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق الكشف عن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة.

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات أولى جلسات شهر مارس، يوم الجمعة، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تفاؤل الأسواق بتباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال يناير.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 2% أو 41 دولارًا عند 2095.7 دولار للأوقية، عند تسوية تعاملات الجمعة، وهو مستوى قياسي، حيث حقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بلغت 2.25%.

وتتراجع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.1% إلى 2094 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.14% إلى 2086 دولار للأوقية. وهو المستوى الذي شهده يوم الجمعة عندما بلغ العقد أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر.

على الجانب الآخر، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 103.797 نقطة.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 884.35 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 956.53 دولارا، وانخفض المعدنان أكثر من 10% حتى الآن هذا العام. حيث تواجه شركات تعدين البلاتين في جنوب إفريقيا أزمة مع انخفاض الأسعار.

فيما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.06 دولار.