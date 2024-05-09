علامات واضحة وخطيرة تدل على وجود ثعبان داخل منزلك ..اليك أماكن تواجده

الرياض - محمد الاطلسي - لا يخفى على أحد مدى خطورة تواجد الثعبان في المنزل فهو من الزواحف القاتلة، لذلك في حالة تعرضك إلى حدوث ذلك عليك التصرف بحكمة حتى لا تتعرض إلى أي أخطار، كما أن هناك علامات تدل على وجود هذا الكائن المخيف عليك التعرف عليها حتى تساعدك على اكتشاف الأمر بسرعة قبل حدوث أي كارثة، ولكن يجب عليك أن تعلم أن الثعابين لا تتواجد في الفراغ لذلك عليك أن تحرص على تنظيف المنزل باستمرار والتخلص من أي أشياء قديمة.

ازاي اعرف ان البيت فيه ثعبان؟

ربما تظن أن رؤيتك الثعبان في المنزل هو أمر يحدث بغتة دون وجود أي علامات سابقة، ولكن في حقيقة الأمر هذا خطأ حيث أن هناك علامات يجب عليك الحذر منها وهي كالآتي:

سوف تبدأ في ملاحظة وجود رائحة كريهة في المنزل دون سبب واضح. بالإضافة إلى إمكانية رؤية بعض القطع من جلد الثعبان، ذلك في حالة قيامه بتغيير جلده. إلى جانب ملاحظة وجود براز داكن اللون له طرف ذو لون أبيض، وربما يحتوي على بقايا عظام نتيجة تناول الفريسة. ماذا يفعل من وجد ثعبان في البيت؟

رؤية الثعبان في المنزل أمر يبعث الرعب في قلوب الأسرة بأكملها، ولكن عليك الحذر والتصرف بهدوء واتباع الخطوات الصحيحة وهي كالآتي:

أبدأ في التحرك بهدوء تام حتى تبتعد عن الثعبان. في الخطوة التالية قم بتوزيع المواد ذات الرائحة النفاذة مثل الشيح في جميع أرجاء المنزل. سوف ينفر الثعبان من الرائحة ويهرب من المنزل. كما يجب عليك الاستعانة بالخبراء في هذا الأمر لتطهير المنزل والتأكد من اختفاء الثعبان.