حمزة العيلي يواسي كريم عبد العزيز فى وفاة والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - واسي الفنان حمزة العيلي الفنان كريم عبد العزيز فى وفاة والدته حيث نشر منشور عبؤ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا" رحمة الله على والدة النجم المحترم كريم عبد العزيز

أسكنها الله جنة الفردوس وألهمكم الصبر والسلوان خالص عزائي ولله البقاء وإنا إليه راجعون"

كريم عبد العزيز ووالدته

آخر أعمال حمزة العيلي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان حمزة العيلي مسلسل “ المداح ” الجزء الرابع ومسلسل “خالد ونور والده ونور وولده خالد ” الذي حقق نجاحًا ساحقًا بأدواره المميزة .

أبطال مسلسل “ المداح الجزء الرابع ”

شارك فى مسلسل “ المداح الجزء الرابع ” بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج