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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الزراعة الأوكرانية: محصول الحبوب قد ينخفض 5% في 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2024 09:14 صباحاً - – قالت وزارة الزراعة الأوكرانية يوم الاثنين إن متوسط إنتاج الحبوب في البلاد سينخفض على الأرجح بنسبة تتراوح بين 4 و5% في عام 2024. ولم تقدم تفسيرا للانخفاض المحتمل.
وأوكرانيا من كبار منتجي ومصدري الحبوب على مستوى العالم، لكن محاصيلها تقلصت بعد الغزو الروسي في عام 2022.
وقالت الوزارة إن الذرة، وهي أكبر محصول حبوب في أوكرانيا، ستظل غير مربحة على الأرجح هذا العام في حين سيدر القمح “ربحية ضئيلة”.
وأفادت نقابات المنتجين بأن القمح والذرة لم يكونا مربحين في عام 2023، وهو ما قد يجبر المزارعين على تقليص المساحة المزروعة بالذرة في عام 2024.
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