متحدث الحكومة: الإفراج الفوري عن سلع أساسية بقيمة 2 مليار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2024 01:15 مساءً - دوت الخليج – قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قيمة السلع الأساسية الموجودة بالموانئ حوالي ملياري دولار، موضحا أنها تشمل السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وسيفرج عنها تباعا وبصورة فورية خلال الأيام المقبلة؛ لزيادة المتاح منها في الأسواق.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن هذه الخطوة تسمح بإتاحة المزيد من السلع وبالتالي خفض الأسعار في الفترة المقبلة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه مع توافر السيولة الدولارية سيجري الإفراج عن تلك السلع وأي سلع مقبلة؛ ما دامت تأتي عبر المنظومة الجمركية والإجراءات المتبعة.

تعليمات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من جميع الموانئ