الزراعة تطرح اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تصل إلى 260 جنيها…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مارس 2024 06:18 مساءً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح اللحوم البلدية في منافذها بأسعار مخفضة؛، تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه أمس الأول مع التجار والمصنعين .

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – إن أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيها للكيلو، و270 جنيها لـ 900 جرام لحم و100 جرام دهن، والمفروم البلدي 260 جنيها للكيلو، والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو .

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، ويؤكد على ضرورة تخفيض الأسعار بعد الجهود التي تبذلها الدولة في توفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.. مشيرا إلى أن تخفيض أسعار اللحوم البلدية يعود إلى إلغاء جميع الحلقات التسويقية والوسطاء والتجار، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وأدت إلى هبوط ملحوظ في أسعار الأعلاف.

وأوضح صالح أنه تم أيضا تخفيض سعر البطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو، والشيكارة 5 كيلو جرامات بـ 25 جنيها، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها، وسعر كيلو الأرز المعبأ 27 جنيها، فيما تجاوزت التخفيضات 50‎% على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية .

وأكد أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” جاءت لتلبية رغبات المواطنين.. مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة طول العام من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة .