المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تحصل على تصنيف AA- من…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مارس 2024 11:16 مساءً - دوت الخليج – حصلت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على تصنيف ائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) بدرجة “AA-” للمدى الطويل للمصّدر والقوة المالية مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى، لافتة إلى أنه “التصنيف الأعلى بين نظيراتها على مستوى العالم”.

وحسب تقرير التصنيف، فإن ملف المخاطر المؤسسية الخاص بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يعتبر “قويا” وفقًا لمعايير الخاصة ستاندرد آند بورز الخاصة بمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف، كما أنه يجد دعماً من قاعدة المساهمين في المؤسسة، والمعاملة القوية للدائنين المفضلين، والدور الفريد لسياستها في إجراء جميع أعمالها بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقيّمت وكالة ستاندرد آند بورز ملف المخاطر المالية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على أنه “قوي جدًا” وفقًا لمعايير التأمين الخاصة بها، حيث تُظهر كفاية رأس مال المؤسسة الدولية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حاجزًا كبيرًا فوق مستوى الثقة البالغ 99.99%، كما جرى قياسه من خلال نموذج رأس المال الجديد القائم على المخاطر لشركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسة تحتفظ بسيولة استثنائية، مما يؤكد على قوتها المالية المتطورة.

وبدوره، قال أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، “نود أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بإعطاء الأولوية للأهداف الاستراتيجية للمجموعة في دعم الدول الأعضاء من خلال المساهمة في تطوير التمويل الإسلامي والمبادرات الرئيسية مثل التمويل الأخضر، والمشاركة في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز الأمن الغذائي”.

كما أوضح بيان للمؤسسة أن تصنيف “AA-” من وكالة ستاندرد آند بورز يعكس المركز المالي القوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وإدارة المخاطر السليمة وممارسات الحوكمة، ويؤكد قدرتها على التعامل مع البيئات الاقتصادية الصعبة والتزامها بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في البلدان الأعضاء.