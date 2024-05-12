نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو صدقي: مطالب بحوافز إلى رحلات المدن والمطارات الجديدة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 10:11 مساءً - شريف ناصر – قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الأسبق، إن آليات برنامج تحفيز الطيران ستؤدي إلى تقوية المنظومة وزيادة أعداد الرحلات، بالإضافة إلى جلب السياح ذوي الإنفاق المنخفض والمرتفع إلى الدولة، مما يرفع العائد القادم من القطاع بشكل عام. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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