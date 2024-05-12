نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسام هزاع: برنامج تحفيز الطيران يساعد في انخفاض أسعار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 مايو 2024 10:11 مساءً - شريف ناصر – قال حسام هزاع، عضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة إيجبشيان، إن الآليات التي تم وضعها داخل برنامج تحفيز الطيران بدعم رحلات شركات الطيران تؤدي إلى انخفاض أسعار رحلات الطيران. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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