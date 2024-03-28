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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع بفعل صعود الدولار وضعف الطلب على البنزين في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مارس 2024 01:11 مساءً - – تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار وبيانات حكومية أظهرت قفزة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 16 سنتا أو 0.2% إلى 86.09 دولار للبرميل عند التسوية. ومن المقرر أن ينتهي عقد مايو يوم الخميس.
وتراجع عقد تسليم يونيو الأكثر تداولا 22 سنتا إلى 85.41 دولار.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 27 سنتا، أو 0.3%، إلى 81.35 دولار عند التسوية.
وقال محللون إن أسعار النفط تأثرت بارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي.
ويرفع صعود العملة الأمريكية تكلفة النفط المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، مما يضعف الطلب.
وأصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات يوم الأربعاء تظهر ارتفاع مخزونات الخام 3.2 مليون برميل إلى 448.2 مليون في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.3 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تصعد 1.3 مليون برميل.
وقالت 3 مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز قبل اجتماع الأسبوع المقبل إن من غير المرجح أن تجري المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع وزاري كامل في يونيو.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو.
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