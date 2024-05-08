انت الأن تتابع خبر انخفاض أسعار النفط عالمياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، إلى أن أسعار النفط، انخفضت في تعاملات الأربعاء، بعد بيانات أشارت إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وسط متابعة الأسواق للتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 77.95 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.55 بالمئة عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 82.68 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.58 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وتراجعت أسعار النفط لتقترب من أدنى مستوى لها منذ منتصف مارس مع تتبع المتداولين التوترات في الشرق الأوسط وتقرير المخزونات الأميركية الذي يحفز هبوط الأسعار.

وتراجع خام برنت دون 83 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق فوق المتوسط ​​المتحرك لـ100 يوم في الجلستين السابقتين.

وجرى تداول العقود الآجلة في نطاق يزيد قليلاً عن دولار واحد حتى الآن هذا الأسبوع.

وكان خام غرب تكساس الوسيط أعلى من 78 دولاراً للبرميل.

وكان أمس الثلاثاء، أغلق الخامان التداولات بزيادة نسبتها نحو 0.45 بالمئة، حيث صعد الخام الأميركي إلى 78.48 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام "برنت" إلى 83.33 دولار للبرميل.

وكشف تقرير لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 509 آلاف برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبيانات المعهد عبارة عن تقديرات ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.