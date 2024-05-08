الذهب يتراجع مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 مايو 2024 12:14 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، مع استمرار تركيز المتعاملين على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2313.92 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4% إلى 2322.50 دولار للأوقية.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز قال يوم الاثنين إن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة في مرحلة ما. ولم يقدم جدولا زمنيا لذلك لكنه قال إن الاقتصاد يتحرك بشكل عام نحو توازن أفضل.

ويتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 67% لخفض سعر الفائدة الاتحادي في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

كما يراقب المستثمرون عن كثب آخر التطورات في صراع الشرق الأوسط. ووافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاثنين على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة قدمته مصر وقطر، لكن إسرائيل قالت إن الشروط لا تلبي مطالبها ومضت قدما في ضربات على رفح بينما تخطط لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.3 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 2.2% إلى 975.63 دولار. فيما فقد البلاديوم 0.2% ليبلغ 975.75 دولار.