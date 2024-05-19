أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تنفي أي دور لها في حادث مروحية الرئيس الإيراني

إسرائيل تنفي أي دور لها في حادث مروحية الرئيس الإيراني.. نفت إسرائيل، مساء الأحد، أي صلة لها بالحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

عاجل: إسرائيل تنفي أي دور لها في حادث مروحية الرئيس الإيراني

تصريح إسرائيلي

أوضحت القناة الإسرائيلية "13" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين: “لا علاقة لإسرائيل بالحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي”،تأتي الرسالة الإسرائيلية في إطار سعيها لتجنب أي تصعيدٍ في التوتر مع إيران، خاصةً بعد حادث المروحية.



تفاصيل الحادث

تعرضت مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لحادث "هبوط صعب" مساء الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية حيث كان الرئيس الإيراني في طريق عودته من مراسم افتتاح سدٍّ حدوديٍّ مشتركٍ مع أذربيجان، حيث التقى بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف في وقتٍ سابقٍ من ذلك اليوم.

حتى الآن لم تُصدر السلطات الإيرانية أي معلوماتٍ رسميةٍ حول مصير من كانوا على متن المروحية، أو عن سبب الحادث.

و ذكرت وسائل إعلامٍ إيرانيةٍ أن المروحية كانت تقلّ، إلى جانب الرئيس رئيسي، كلًا من:

وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان

محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي

إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشمي

وعددٍ من المسؤولين الآخرين.





عمليات البحث والإنقاذ

تُواصل فرق الإنقاذ الإيرانية عمليات البحث عن ناجين في موقع الحادث ولكن تُعاني فرق الإنقاذ من صعوباتٍ في الوصول إلى موقع الحطام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحتى الآن لم تُصدر السلطات الإيرانية أي معلوماتٍ حول حالة الركاب أو مصيرهم.