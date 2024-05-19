نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تعلن طلب إيران منها تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عن مروحية رئيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر دبلوماسية تركية مساء يوم الأحد إن إيران طلبت من أنقرة تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن تركيا وافقت على الطلب وستقدم المساعدة والدعم.

من جهتها، أكدت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" أن إيران طلبت عبر وزارة الخارجية التركية طائرة هليكوبتر للبحث والإنقاذ للرؤية الليلية.

وأشارت في بيان إلى أن 32 من أفراد البحث والإنقاذ من متسلقي الجبال و6 مركبات من مديريتي ڤان وأرزوروم آفاد الإقليميتين انطلقتا للوصول إلى المنطقة.

وأوضحت "آفاد" أن أفراد البحث والإنقاذ من متسلقي الجبال والذين يتألفون من 15 شخصا من كل من أنقرة وديار بكر وقونية، في حالة تأهب.