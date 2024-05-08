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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تهبط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 مايو 2024 02:08 مساءً - – هبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء إذ ساهم انحسار القلق حيال الإمدادات وعلامات على تراجع الطلب في تبديد تأثير المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 82.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1521 بتوقيت جرينتش. في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4% إلى 78.20 دولار للبرميل.
وانخفضت علاوة عقد خام برنت لشهر أقرب استحقاق إلى العقد الذي يحل أجل استحقاقه خلال ستة أشهر إلى 2.81 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير، ما يشير إلى انحسار المخاوف حيال شح الإمدادات.
وتجاهل تجار النفط إلى حد كبير تصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح واقتحمت دباباته المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وذلك في الوقت الذي يبذل فيه الوسطاء جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
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