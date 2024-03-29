مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين يرتفع إلى أعلى مستوى في 32…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مارس 2024 12:14 مساءً - وكالات – سجل المؤشر الرئيسي لقياس ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعا خلال شهر مارس الجاري إلى أعلى مستوياته في 32 شهرًا، حيث أعرب الأمريكيون عن المزيد من الثقة في أن التضخم سوف يهدأ ويخفف الضغوط المالية على الأسر.

وكشفت بيانات جامعة ميشيغان الأمريكية، الخميس، أن القراءة الثانية لمسح ثقة المستهلك ارتفعت إلى 79.4 نقطة من 76.5 نقطة في القراءة الأولية، ليبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ يوليو 2021، لكنه لا يزال بعيدًا عن ذروة ما قبل وباء كورونا البالغة 101 نقطة.

وصعد المؤشر الفرعي لثقة المستهلكين في الوضع الحالي للاقتصاد إلى 82.5 نقطة، ليسجل أيضًا أعلى قراءة منذ يوليو 2021، كما ارتفع مؤشر التوقعات للأشهر الستة المقبلة إلى أعلى مستوى خلال عامين ونصف العام عند 77.4 نقطة.

وقالت المشرفة على المسح الذي قامت به جامعة ميشيغان، جوان هسو: “أظهر المستهلكون في الولايات المتحدة ثقة في أن التضخم سيستمر في التراجع، وتحسنت التقييمات والتوقعات المتعلقة بالتمويل الشخصي بشكل متواضع مقارنة بالشهر الماضي، مع تراجع الآثار السلبية المتوقعة لارتفاع الأسعار والنفقات على مستويات المعيشة”.