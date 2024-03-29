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تقلص العجز التجاري التركي 44% إلى 6.77 مليار دولار في فبراير

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تقلص العجز التجاري التركي 44% إلى 6.77 مليار دولار في فبراير من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 29 مارس 2024 09:14 مساءً - العربية نت_ أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 44.2% على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير.

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ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في فبراير 13.6% على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2% إلى 27.85 مليار دولار.

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كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر.

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وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

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كما توقعت الوكالة استمرار ضعف سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار إلى 38 ليرة للعملة الأمريكية في 2024 وإلى 41 مقابل الدولار في 2025 مقارنة مع متوسط 29.5 في 2023.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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