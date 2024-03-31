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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح محلي هذا العام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، استهداف توريد 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم الحالي.
ووجه المصيلحي، خلال اجتماعه بمديري المديريات، بالبدء في تشكيل لجان استلام القمح ومراجعة مراكز جاهزية مراكز ونقاط الاستقبال والتجميع، وتشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح المحلية.
كما وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة توريد القمح لحظياً.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور علي المصيلحي أن أسعار السلع التموينية ثابتة وليس فيها أي تغيير، واستمرار طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو.
ووجه المصيلحي بمتابعة الأسعار والانخفاض الذي طرأ عليها نتيجة توافر السيولة الدولارية، مشيرا إلى أن أسعار الكثير من السلع قد شهدت انخفاضا ملحوظا، كما حدث في زيوت الطعام والمكرونة والدقيق والذرة والأعلاف والكثير من السلع الأخرى.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية بالتركيز علي مراجعة فواتير تداول السلع بداية من المصنع حتى الوكيل او الموزع وصولًا إلى المستهلك النهائي.
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