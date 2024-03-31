نشاط المصانع في الصين يعود للنمو خلال مارس

دبي - احمد فتحي في الأحد 31 مارس 2024 12:14 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأحد، تسجيل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 50.8 في شهر مارس الماضي، ليعود إلى منطقة النمو.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، فيما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

وجاء هذا الانتعاش الإيجابي بعد خمسة أشهر متتالية من الانكماش بدأت في أكتوبر 2023، ما يشير إلى تعافي نشاط التصنيع في بكين .

وفي هذا السياق، قال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في الهيئة الوطنية للإحصاء، إن 15 من أصل 21 قطاعا شملها الاستطلاع كانت في منطقة التوسع في مارس، بزيادة 10 عن الشهر السابق، حيث قامت الشركات بتسريع الإنتاج بعد عطلة عيد الربيع.

وكشفت بيانات اليوم الأحد، أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين سجل 53 في مارس، مرتفعا من 51.4 في فبراير الماضي.