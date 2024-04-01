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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل 3 أيام بدون غرامة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 أبريل 2024 05:16 مساءً - صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية.
وقالت عبد العال، أن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات أون لاين مجانية لكيفية تقديم الإقرارات الالكترونية على كل من منظومة الإقرارات ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسبوعيا، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.
وأشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن 16395، والبريد الإلكتروني [email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي ، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .
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