مال وأعمال

تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة يقدر أضرار المنشآت في غزة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة يقدر أضرار المنشآت في غزة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 أبريل 2024 09:14 صباحاً - – خلصت التقديرات في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر ويناير عند نحو 18.5 مليار دولار.

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وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الثلاثاء إن 32916 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب 75494 آخرون جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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