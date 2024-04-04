نعرض لكم الان تفاصيل خبر كابيتال إيكونوميكس تتوقع تراجع أسعار النفط إلى 75 دولارا… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 أبريل 2024 11:12 مساءً - العربية نت _ رجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس اليوم الخميس، تراجع سعر خام برنت من 89 دولارا للبرميل حاليا إلى 75 دولارا بنهاية العام الجاري، وأن يواصل الانخفاض إلى 70 دولارا بنهاية العام المقبل.

وقالت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير لها، إنه من المتوقع أن يؤدي تقليص منتظر لتخفيضات إنتاج أوبك+ إلى جانب تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام إلى أن تسجل السوق فائضا بحلول نهاية العام الجاري وأن يستمر هذا الفائض حتى العام 2025.

وأشارت إلى أنه بعد تمديد تخفيضات الإنتاج في مارس، فإنها ترى أن أوبك+ ستعدل مسارها اعتبارا من نهاية يونيو وترفع الإنتاج تدريجيا، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.

وقالت كابيتال إيكونوميكس “سيؤدي تخفيف القيود المفروضة على إمدادات النفط العالمية إضافة إلى تباطؤ نمو الطلب إلى تراجع الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري وطوال العام المقبل”.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن من شأن إلغاء كامل وفوري لتخفيضات الإنتاج أن يؤدي بلا شك إلى فرض ضغوط نزولية على الأسعار، متوقعة أن ترفع أوبك+ الإنتاج تدريجيا فقط نتيجة لذلك، في وقت تتطلع فيه الدول الأعضاء لتجنب إغراق السوق بالإمدادات.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.

ورجحت المؤسسة أن يتم إلغاء كافة التخفيضات الطوعية ضمن التحالف بنهاية عام 2025.

من ناحية أخرى، قالت المؤسسة إن الهجمات التي شنتها أوكرانيا على البنية التحتية النفطية لروسيا زادت من علاوة المخاطر في أسعار النفط.

وقالت إن من غير المؤكد ما إذا كانت الهجمات ستستمر، مشيرة إلى أنها تفترض حتى الآن أن تكون روسيا قادرة إلى حد كبير على الحفاظ على إنتاجها من النفط.

وأضافت كابيتال أن القيود المفروضة على المعروض النفطي بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ الممتدة ساعدت أيضا على دعم أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، لكنها تعتقد أن التحالف سيبدأ زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام مع سعي الكثير من الأعضاء لاستغلال الاحتياطيات القائمة في وقت لا يزال فيه الطلب على النفط في ارتفاع.