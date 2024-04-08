موانئ دبي العالمية تتسلم رافعة متنقلة جديدة في ميناء السخنة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 10:11 صباحاً - أ ش أ – تسلمت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، رافعة ميناء متنقلة جديدة مجهزة بأحدث المواصفات؛ ما يمهد لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة لصالح المتعاملين.

وكانت رافعة الميناء المتنقلة، وهي من صناعة Konecranes، قد وصلت مؤخرا إلى الميناء على متن السفينة البرتغالية Vestvind قادمة من بلجيكا.

وصممت الرافعة لخدمة الجيل الجديد من السفن وناقلات البضائع العملاقة حيث تبلغ طاقتها 125 طنا ومعدل تفريغ يبلغ 10 آلاف طن يوميا.

كما تسلمت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” في ميناء العين السخنة معدات تحميل جديدة مكونة من رافعتين تحميل كاتربيلر 988K – بقدرة رفع 25 مترا مكعبا لكل منهما تحميل سيارات النقل أيضاً ما يهدف إلى تعزيز كفاءة محطة الحاويات والتي سيتم تشغيلها خلال الشهر الحالي.

وتعد هذه المعدات هي الأحدث من نوعها تصل إلى ميناء مصري، كجزء من استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” في أحدث المعدات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ودفع تدفق التجارة الدولية داخل وخارج ميناء العين السخنة وتقديم خدمة أفضل.

يذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” افتتحت خمسة مكاتب شحن في مصر، ما بين القاهرة، الإسكندرية،مطار القاهرة، السخنة، وبني سويف، كجزء من شبكتها العالمية لشحن البضائع.