نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صلاح يعلن مصيره مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مصيره عن الرحيل عن الريدز بشكل رسمي، خلال الفترة المقبلة؛ عقب انتهاء الموسم الحالي.

رسالة محمد صلاح تؤكد بقائه مع ليفربول

وكتب محمد صلاح من خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن نعلم أن البطولات هي ما يهم وسنفعل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك في الموسم المقبل. يستحق مشجعونا ذلك وسنقاتل من أجل ذلك".

ويؤكد صلاح بشكل مباشر عبر رسالته، استمراره مع ليفربول في الموسم المقبل بعد شائعات رحيله إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في الفترة الماضية، عن وجود اهتمام من العديد من الأندية السعودية، لحسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موعد انتهاء عقد محمد صلاح مع ليفربول

والجدير بالذكر أن محمد صلاح، من المقرر أن ينتهي عقده بشكل رسمي مع ليفربول في صيف عام 2025 المقبل، وسط محاولات من إدارة الريدز، لحسم ملف تجديد عقده بشكل رسمي.