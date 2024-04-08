نعرض لكم الان تفاصيل خبر أرباح فوسفات مصر تنمو 193% إلى 1.7 مليار جنيه في 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 12:14 مساءً - محمد أحمد – أعلنت شركة فوسفات مصر عن تحقيق أرباح بقيمة مليار و 714 مليون جنيه، بعد الضرائب، خلال 2023 مقابل 584 مليون جنيه خلال 2022 بزيادة 193% وبقيمة 1.130 مليار جنيه.

كما نوّهت بتحقيق صافي مبيعات خلال 2023 بمناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية بقيمة 5.4 مليار جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه في 2022، بزيادة 2.5 مليار جنيه وبنسبة 90%.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023.

وبدوره، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الدولة بتشجيع ضخ استثمارات البحث والاستكشاف عن الثروات الطبيعية لتعظيم الاحتياطي الاستراتيجي ومنح مناطق الامتياز وتقديم حوافز جديدة لشركات التعدين المحلية والعالمية.

وشدد الوزير على ضرورة إنجاز المشروعات الاستثمارية، وعلى رأسها أبو طرطور لصناعة حامض الفوسفوريك والذي يعد من المشروعات القومية، وحث الشركة على تكثيف أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستخراجه واستثماره وتحسين العمليات الإنتاجية والتسويقية والإسراع في عمل مشروعات قيمة مضافة لخام الفوسفات لتلبية السوق المحلي والخارجي من الأسمدة الفوسفاتية.

وقال المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، إنها صدرت 50% من حجم صادرات الفوسفات المصري، على مدار 3 سنوات، طبقا لإحصائيات 2023 بالإضافة إلى دعم السوق المحلية بتوفير درجات خام الفوسفات المطلوبة كافة.

ونوه باستهداف أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات، مشيرا إلى امتلاك الشركة عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج في مناطق (أبو طرطور بالوادي الجديد – مناطق الشغب بالبحر الأحمر –مناطق السباعية بوادي النيل).

ولفت إلى إدارة الشركة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر ، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية.

وأشار عبد العظيم إلى أن الشركة نفذت العديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الهدف الرئيسي للشركة وهو تعظيم الإنتاج والمبيعات، بالإضافة إلى ترشيد النفقات والتوازن بين الإنتاج والمبيعات.

وبدوره، قال طارق إمام، نائب رئيس الشركة للمشروعات وتنمية الأعمال، إنها تستهدف إقامة عدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% في إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه في منطقة أبو طرطور بالوادي الجديد باستثمارات 1.2 مليار دولار، وذلك بالتعاون مع شركة “أندوراما الهندية” في إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة العين السخنة باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.

ولفت إمام إلى التنسيق الكامل مع وزارة البترول في أعمال التطوير المؤسسي بمجال الاستكشاف وتحسين أداء أنشطة الإنتاج وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم إتخاذ القرار وربط المعلومات.