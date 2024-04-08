انت الأن تتابع خبر ارتفاع معدل التضخم بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار التضخم لشهر آذار الماضي بنسبة 1.63% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.53% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه، بحسب ما رصدت دائرة الإحصاءات العامة.

وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 1.72% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 108.83 للشهر نفسه من عام 2023، كما بلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.02 للشهر الذي سبقه من العام نفسه . أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.12 مقابل 108.26 للفترة ذاتها من عام 2023.

وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.84%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.37%، و"الإيجارات" بنسبة 4.12%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الزيوت والدهون" بانخفاض نسبتة (1.53%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.28%)، و "الوقود والإنارة" بنسبة (1.22%)، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة (1.06%).

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مع الفترة ذاتها من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 6.57%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.26%، و"الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.21%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2024 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه مجموعة "اللحوم والدواجن" بنسبة 4.98%، و"الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 4.04%، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة 2.20%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 1.77%، و"النقل" بنسبة 0.55%.