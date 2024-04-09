مال وأعمال

الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 07:19 مساءً - وكالات .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتحوم قرب الذروة القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي المصري الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن مؤشرات جديدة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% بحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش إلى 2345.09 دولار للأونصة بعدما قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2363.50 دولار.

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وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم للتجارة: “الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل الاتجاه غير المعلن من البنوك المركزية للشراء وتدفقات المضاربة دفع الأسعار إلى مستويات أعلى واحدا تلو الآخر”، نقلاً عن وكالة “”.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء. وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50% في مارس.

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وبعد صدور تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، قلصت السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى 2 من 3 أو 4 قبل بضعة أسابيع، وفقا لتطبيق احتمالية تحريك أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.90 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين 1.8% إلى 975.60 دولار، كما زاد البلاديوم 1.3 % إلى 1055.14 دولار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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