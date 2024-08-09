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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: إدخال شركات جديدة وتعديل توقيت آخرى ببرنامج الطروحات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2024 02:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إنه لم يحدث تغيرًا في برنامج الطروحات عن ما أعلن عنه من حيث الشركات.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه ما طلبه في ضوء المستجدات والمتغيرات التي تحدث هو إعادة توقيت الطروحات فهناك نشاطات سيتم أرجائها وفقا للظروف وأخرى ستقدم مع إدخال شركات جديدة ومنشآت والإعلان عن ذلك بالتفصيل قريبًا.
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