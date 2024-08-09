رئيس الوزراء: سوق الأسمدة سيشهد استقرارا الشهر المقبل

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن سوق الأسمدة في مصر سيشهد استقرارًا الشهر المقبل.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي، أن أزمة الأسمدة تتمثل في الفجوة الكبيرة بين السعرين الحر والدعم في السوق المصرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الحكومة لتحقيق الاستقرار في سوق الأسمدة، متابعًا:” أن إمدادت الغاز عاد إلى مستواه الطبيعي والتركيز الفترة المقبلة على توفير أكبر قدر من التزامات الشركات لوزارة الزراعة لإتاحتها للفلاحين”.