تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى إسرائيل حتى وقف إطلاق…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:14 مساءً - سي ان بي سي .. قالت وزارة التجارة التركية إن البلاد ستفرض قيوداً على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وفي بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض تل أبيب طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، قالت الوزارة إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.