تراجع وتيرة إزالة غابات الأمازون البرازيلية بنسبة 40% في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2024 12:18 صباحاً - – نقلت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا عن بيانات وكالة أبحاث الفضاء يوم الثلاثاء أن إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية تراجعت بنسبة 40% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت سيلفا للصحفيين خلال حديثها في فعالية في العاصمة برازيليا إن البيانات الجديدة “مهمة للغاية” لأنها تأتي بعد تراجع في وتيرة انحسار الغابات بنسبة 50% في عام 2023. ولم تقدم الوزيرة أرقاما مفصلة.