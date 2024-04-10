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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مورجان ستانلي يرفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 94 دولارا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2024 12:18 صباحاً - وكالات – رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من العام الجاري بأربعة دولارات للبرميل إلى 94 دولارا، مرجعا ذلك إلى مخاطر جيوسياسية.
وقال البنك في مذكرة إن حقيقة أن “درجة المخاطر الجيوسياسية في مناطق رئيسية منتجة للنفط قد زادت في الآونة الأخيرة تبدو واضحة وغير قابلة للجدل”.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما يزيد قليلا عن 90 دولارا للبرميل الثلاثاء بعد تضاؤل الآمال في أن تؤدي المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس إلى وقف لإطلاق النار في غزة ووسط مخاوف من أن الصراع المستمر قد يتسبب في اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.
وأبقت أوبك+، وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الأسبوع الماضي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.
وقال مورجان ستانلي إنه في ظل قيود إمدادات أوبك وبعض العوامل الهبوطية للإنتاج الروسي والارتفاع الموسمي المرتقب في الطلب، فإنه يتوقع نقصا في المعروض خلال الربعين الثاني والثالث.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، إن الضربات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية ربما عطلت أكثر من 15 بالمئة من طاقة الإنتاج الروسية.
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