إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2024 02:12 مساءً - – خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 480 ألف برميل يوميا إلى نحو 950 ألف برميل.

وخفضت الوكالة الحكومية في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل 30 ألف برميل يوميا إلى 1.35 مليون برميل.