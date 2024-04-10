مال وأعمال

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعات نمو الطلب العالمي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2024 02:12 مساءً - – خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 بواقع 480 ألف برميل يوميا إلى نحو 950 ألف برميل.

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وخفضت الوكالة الحكومية في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل 30 ألف برميل يوميا إلى 1.35 مليون برميل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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