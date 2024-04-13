مال وأعمال

جورجيفا مديرة لصندوق النقد الدولي لولاية ثانية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جورجيفا مديرة لصندوق النقد الدولي لولاية ثانية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 13 أبريل 2024 03:18 مساءً - سي إن بي سي_ قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي اختار الجمعة 12 أبريل الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا، لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر هذا العام.

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قال الصندوق في بيان “أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة جورجيفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى”. وكانت جورجيفا هي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

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وأيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي جورجيفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها. وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.

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وقالت جورجييفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين “الاستثنائيين” في صندوق النقد الدولي.

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وقالت “في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة… وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف”.

وجورجييفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة. وهي المدير الثاني عشر للصندوق منذ تأسيسه في عام 1944.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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