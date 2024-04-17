هيئة السلع التموينية تشتري 120 ألف طن من القمح الأوكراني في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:14 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 120 ألف طن متري من القمح الأوكراني في ممارسة دولية.

وكانت الهيئة قد طرحت عن ممارسة دولية لشراء القمح، وحددت اليوم 16 أبريل موعدا نهائيا لتقديم العروض.

ويجب تقديم العروض على أساس تسليم على ظهر السفينة والدفع “على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما. وتجري المفاضلة بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة”.

والشحن مطلوب في الفترة من 20 إلى 30 مايو.